Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bilgilendirme toplantısı yaptı

Süleymanpaşa ilçesindeki Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün, TESKİ Genel Müdür Yardımcısı Dr. Şafak Başa, TESKİ Genel Müdür Yardımcıları Dr. İbrahim İçöz ve Feyzi Ünal, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Şeref Çetin, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, Tekirdağ Ziraat Odası Başkan İmdat Saygı, Tekirdağ Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı İsmet Şirin de yer aldı.

“Verimli tarım arazileri üzerinde yaşıyoruz”

Bilgilendirme Toplantısında konuşma yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin 30 Mart 2014 tarihinde göreve gelmesinden bugüne dolu dolu 4 sene geçti. Tekirdağ’ın Türkiye tarımındaki yeri tartışılmaz. 6 bin 313 kilometrekare arazimiz var. Bu arazinin 4 bin 60 kilometrekaresi de tarım arazisi. Tarım ve hayvancılık Tekirdağ’ın ana vizyonlarından biri. Bu bölge margarin yağının yüzde 25’ini, ayçiçek yağının yüzde 32’sini, kağıt sanayisinin yüzde 37’sini, deri sanayisini yüzde 40’ını karşılıyor. Sanayi üretiminde Marmara Bölgesinde dördüncü sırada, Türkiye’de de 11’inci sıradayız. Tekirdağ’da hayvancılık sektörü de büyük öneme sahip. İlimizde 151 bin büyükbaş, 310 bin küçükbaş hayvan var. Ayrıca bu bölge hayvan hastalığından ari bölge. Her gün bin ton süt üretimi var. Bütün bunları düşündüğünüz zaman tarım ve hayvancılığını destekleyecek projeler üretmek gerekiyor. Son zamanlarda ekonomik olarak zor zamanlardan geçiyoruz" dedi.

Bilgilendirme toplantısı konuşmaların ardından oda başkanlarının sorularının yanıtlanması ile son buldu.