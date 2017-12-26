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26 Aralık 2017 16:17

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurulu toplandı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurulu’nun 7.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurulu toplandı

26 Aralık 2017 16:17

Toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. H. Tamer Dodurka Başkanlığında gerçekleştirildi.


Toplantıya Kurul Üyeleri, 1. Hukuk Müşaviri Meltem Başa, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Müveddet Işık, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Atabey Baytöre, İtfaiye Dairesi Başkanı Emin Pehlivan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behcet Atlı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan Vekili Recai Süvari, Eğitim Şube Müdürü Günnur Güngör ile Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü katıldı.


Toplantıda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, 2017 yılında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler değerlendirilerek, 2018 yılı için Daire Başkanlıklarından gelen eğitim talepleri görüşüldü. Toplantıda, 2018 yılında Hizmet İçi Eğitim Planına dahil edilecek eğitim konuları belirlendi.




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