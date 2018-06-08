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08 Haziran 2018 17:12

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurulu, 8’inci toplantısını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı

08 Haziran 2018 17:12

Kaan Gaytancıoğlu başkanlığında gerçekleştirdi.


Toplantıda, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, 2018 yılı ilk beş ayında gerçekleştirilen hizmet içi eğitimler değerlendirilerek, EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında geliştirilen Eğitim ve Gelişim Yönetimi Projesi hakkında Kurul Üyelerine bilgi verildi. 2019 yılı için Daire Başkanlıklarından gelen eğitim taleplerin görüşüldüğü toplantıda 2018 yılı Hizmet İçi Eğitim Planında revizyon yapılmasına karar verildi.


Toplantıya Kurul Üyeleri, 1. Hukuk Müşaviri Meltem Başa, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Müveddet Işık, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Nevim Kaçar, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Atabey Baytöre, Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Behcet Atlı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan V. Recai Süvari, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Hafize Zülüflü ile Eğitim Şube Müdürü Günnur Güngör katıldı.




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