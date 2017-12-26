Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi fen işleri yatırımlarını değerlendirdi

Belediyenin fen işleri toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcısı M. Zeki Gürcün, Başkan Danışmanları, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Süleymanpaşa Belediyesi üst yönetimi katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, Süleymanpaşa Belediyesi ve TESKİ tarafından Süleymanpaşa ilçesinde sürdürülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, önümüzdeki dönem çalışmaları da görüşüldü.