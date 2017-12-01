Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi heyeti Başkan Yusuf Yılmaz ile görüştü

Dr. Tamer Dodurka başkanlığında Sağlık Daire Başkanı Dr. Deniz Bozdağan ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personelinden oluşan bir heyet, bir günlük teknik çalışma yapmak üzere Samsun Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret eden heyet, çevre ve halk sağlığı konularında Samsun Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmaları dinleyip, kendi görüşlerini aktardı. Bu görüşmede Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Başkan Yusuf Yılmaz’a Başkan Kadir Albayrak’ın selamlarını iletip, hediyelerini takdim etti. Dodurka ayrıca Başkan Yılmaz’a kendi yazdığı kitaplarından hediye etti.

Heyet ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Öncel, Samsun Sinop Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya, 19 Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Güzel ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nurhan İşler’le birlikte bir çalışma toplantısı gerçekleştirdikten sonra Samsun Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde teknik incelemelerde bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dodurka, “Türkiye’de yapılan birçok hayvan bakımevi hatalarla dolu olup hayvan rehabilitasyonundan ziyade hayvanların son derece kötü koşullarda tutsak edildiği hapishaneler tarzındadır. Oysa önemli olan bu merkezlerde çok para harcayarak devasa yapılar yapmak değil medeni insana yakışır şekilde hayvanlara refah sağlamaktır. Belediyeler bu hayvanları kentin bir parçası ve önemli bir görev alanı olarak değil de kurtulması gereken bir yük olarak gördüğü sürece bu hayvanlara yapılan zulüm bitmez, hatta belediye eliyle bu zulüm resmileştirilmiş olur. Bu nedenle ülkemizde nadir bulunan düzgün bakımevleriyle irtibat sağlıyoruz, onların yaşadıkları sıkıntıları dinleyip kendi deneyimlerimizi de aktarma fırsatı buluyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesinin değerli başkanını, mutlu hayvanlar barındıran bu güzel bakımevine sahip oldukları için kutluyoruz” diye konuştu.

Çalışmalarını tamamlayan heyet aynı gün içerisinde Tekirdağ’a geri döndü.