S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği arasında "Baklagil Yem Bitkileri Ekiliş Alanlarının Geliştirilmesi Projesi" ile ilgili işbirliği yapılmasına dair protokol imzalandı.

İl genelinde hayvancılığın gelişmesine katkıda bulunmak, hayvan yetiştiriciliği yapanlara kaba yem temini konusunda destek olmak, baklagil yem bitkileri tohumlarının temini ve dağıtılması konularını kapsayan protokol, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve S.S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği Başkanı Ramazan Demirkan arasında imzalandı.

İmzaları atılan proje kapsamında 2015 ve 2016 yıllarında 8 bin 918 dekar alan için 34 bin 180 kilogram Macar Fiği ve 55 bin kilogram yem bezelyesi tohumu alınıp dağıtıldığı, 2017 yılında daha fazla hayvan yetiştiricisinin yararlanabilmesi için de protokol ile beraber tohum bedelinin yüzde 70’lik kısmının Büyükşehir Belediyesince karşılanacağı kalan yüzde 30’luk kısmın hayvan yetiştiricisinden alınacağı belirtildi.

Dağıtılacak olan yem bitkilerinin tohumlarından almak isteyen çiftçilerin, yerleşik çiftçi ve hayvan sahibi olması ve bunları belgelemesi, kooperatif üyesi olması ve bunu belgelemesi, yararlanıcının, tohum ekilecek tarlanın sahibi ya da kiracısı olduğunu tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi ile belgelemesi gerektiği kaydedildi.

Çiftçilerin Yem Bezelyesi için en fazla 10 dekarlık, Macar Fiği için en fazla 20 dekarlık tohuma başvurabileceği ve tek çeşitten faydalanabilecekleri duyuruldu. Müracaatlar, yararlanıcıların üyesi bulunduğu birim kooperatif başkanlıklarına veya kooperatifin bulunduğu ilçe belediyelerine yapılacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan’ın da bulunduğu protokol imza töreni sonrasında Başkan Kadir Albayrak protokolün hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.