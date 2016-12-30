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30 Aralık 2016 17:02

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır

30 Aralık 2016 17:02

Kar yağışı ve don olaylarında olumsuzluk yaşanması ihtimaline karşı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, araçları ve 160 kişilik kar ekibiyle çalışmalarına devam ediyor.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kar ekibi, 15 greyder, 7 adet kamyon ,15 kanal kazıcı, 5 yükleyici, 10 adet kar küreme ve tuzlama makinesi, 4 bin ton tuz ve 160 kişilik personeli ile kışa hazır.
Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Saray ilçesi çevresinde de önlemlerini alan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi ekipleri bu bölgede meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı konuşlandırılarak 24 saat hazır bekletiliyor.
Vatandaşların, ihtiyaç halindeki durumlarda 153, 185 ve 0850 459 59 59 numaralı acil telefonlardan yardım alabileceği kaydedildi.



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