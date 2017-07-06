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06 Temmuz 2017 14:23

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeline Kandilli Rasathanesinden sertifika

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında "ABCD Temel Afet Bilinci Eğitici Sertifikası" almaya hak kazanan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personellerine düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeline Kandilli Rasathanesinden sertifika

06 Temmuz 2017 14:23


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personeline sertifikaları Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülüm Tanrıcan ve Afete Hazırlık Eğitim Birimi Koordinatörü Yüksek Jeofizik Mühendisi Seyhun Püskülcü tarafından verildi.



Uygulamalı tatbikatlar da yapıldı


Sertifika törenini ardından Boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi tarafından hazırlanan programda deprem simülasyon platformunda 5,5 büyüklüğünde deprem uygulaması yapılarak davranış şekilleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Daha sonra da sarsma masası deprem yalıtımlı ve yalıtımsız yapı simülasyonu laboratuvarı gezilerek yalıtımlı ve yalıtımsız binaların deprem esnasındaki salınım hareketleri gözlemlendi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müzesi ve Güneş sistemler laboratuvarları gezilerek geçmişten günümüze yapılmış olan çalışmalar, kullanılan alet ve ekipmanlar incelendi. Dünya Standartlarında olan ve otomatik olarak depremin yerini büyüklüğünü hesaplayan Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi de ziyaret edilirken, içerisinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait 3 istasyonun da bulunduğu Türkiye’de toplam 223 Deprem istasyona ait veriler canlı olarak yerinde incelendi.



Tekirdağ için gerçekleştirilen ve düşünülen projeler değerlendirildi


Son olarak, İstanbul’da faaliyette olan deprem oluşumundan itibaren yıkıcı deprem dalgasının gelmeye başladığı haberini veren Erken Uyarı Sistemleri Laboratuvarı ziyaret edilerek, Tekirdağ’da kurulumu gerçekleşen ve devam edecek olan istasyonlar ile ilgili proje toplantısı yapıldı. Ziyaretin sonunda, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü hatıra defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.




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