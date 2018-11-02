Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personellerinden örnek davranış

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı R. Alpaslan Kurtoğlu ve daire personelleri maske takarak, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek oldu.

"Maskenle de güzelsin"

Kemik iliğinde üretilen kan hücrelerinin kontrolsüz şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan ve çok önemli bir kanser türü olan lösemiye (kan kanseri) dikkat çeken personeller, "Sen maskenle de güzelsin" diyerek, sosyal sorumluluk projesine destek verdi.