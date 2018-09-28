Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi yem bitkisi tohumu dağıtımına devam ediyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çiftçi ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen "Yem Bitkisi Tohumu Dağıtımı" Şarköy ilçesinde devam etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen tohum dağıtım törenine, Şarköy Belediye Başkan Vekili Mustafa Bahatarhan, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Şarköy Ziraat Odası Başkanı Ömer Düzgen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Tarım ve hayvancılık bölgemiz için çok önemli"

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşma yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, "Ülkemizdeki hayvancılık son yıllarda maalesef çok zor bir süreçten geçmektedir. Canlı hayvan ithalatının ve girdi maliyetlerinin artması hayvan yetiştiricilerimizin ekonomisine büyük bir zarar vermiştir. Bunların yanında döviz kurlarına bağlı olarak yem sanayi fiyatlarında meydana gelen büyük artışların, maliyetleri yükseltmesi ile beraber yetiştiricilerimiz çok zor durumlara sürüklenmiştir. Yetiştiricilerimizin bu zor zamanlarında, dört yıldır uygulamakta olduğumuz Hayvancılığı Geliştirme Projesi ile destek olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; bu yıl 52 bin 741 kilogram Macar fiği ve yem bezelyesi tohumu dağıtacağız. Şarköy ilçemiz ile beraber 8 ilçede dağıtımlar gerçekleşecek. Böylece 4 yılda toplam 183 bin 761 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtımı yapılmış olacaktır. 4 yıl boyunca dağıtılan yem bitkisi tohumu miktarı ve çiftçi sayısı; 100 bin dekar mera ıslahı yaptık, 168 baş manda dağıtıp mandacılığı canlandırdık, 419 yetiştiricimize 600 baş damızlık koç dağıtıp küçükbaş hayvancılığını destekledik, Manda Yetiştiricileri Birliğine ve Çorlu Süt Üreticileri Birliğine süt soğutma tankları verdik. 51 adet Hayvan İçme Suyu Göleti ve 120 mahallede 159 adet suvat yapılmıştır. Bunların yanında önemli bir diğer desteğimiz baklagil yem bitkisi tohum dağıtımı. Bu yıl kapsamını genişleterek S.S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliğinin yanı sıra 9 ilçemizde faaliyet gösteren 6 İlçe Süt Üreticileri Birliği ile protokol imzalayarak, bu birliklere üye hayvan yetiştiricilerimize teşvik amaçlı yem bitkisi tohumu dağıtımının yapılmasını planladık" dedi.

"Projeye başvuru yapan 565 yetiştiricimizin hepsi tohum desteğinden faydalanacaktır"

Projeye başvuranların tohum desteğinden faydalanacağını belirten Aslan, "Bu doğrultuda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile S.S. Tekirdağ Bölgesi Tarım Kooperatifler Birliği, Çerkezköy-Kapaklı Süt Üreticileri Birliği, Ergene-Marmaraereğlisi Süt Üreticileri Birliği, Hayrabolu Süt Üreticileri Birliği, Malkara Süt Üreticileri Birliği, Saray Süt Üreticileri Birliği, Süleymanpaşa Süt Üreticileri Birliği arasında, protokoller imzaladık. Bu birliklerimize üye tüm yetiştiricilerimize tohum desteğinden faydalanmaları için çağrıda bulunulmuştur. Projeye başvuru yapan 565 yetiştiricimizin hepsi tohum desteğinden faydalanacaktır. Yetiştiricilerimiz yapılan destek ile cüzi masraflar harcayarak kendi kaliteli kaba yemini üretip, hayvanlarına yedirerek et ve süt maliyetini düşürüp karlılıklarında artış sağlamış olacaklardır. Eğer hayvan yetiştiricilerimiz hayvan besleme için gerekli olan bu kaliteli kaba yemi dışarıdan almak isteseydi 15 milyon TL gibi büyük bir miktar ödemek zorunda kalacaklardı. Ancak dağıttığımız tohumları alarak cüzi masraflar ile kendi yem bitkisini üreten hayvan yetiştiricilerimiz bu kadar parayı ödemeden hayvanlarının ihtiyacı olan yem bitkisini üretmiş olacaklardır. 4 yıldır teşvik amaçlı olarak yürüttüğümüz proje, yüksek bedeller ile kaliteli kaba yem dışarıdan almaktan ise kendi üretimini yapıp karlılığın arttırılabileceğini göstermek içindir. Bunun haricinde baklagil yem bitkilerinin önemli bir özelliği de topraktaki rhizobium bakterilerini kullanarak köklerindeki nodüller aracılığı ile dekara 8 ile 16 kilogram arasında saf azot bağladığı tüm literatürlerde yer almaktadır. Bu azot ekilen bitkiye doğrudan yarayışlı biçimdedir. Münavebede bir sonraki ekilecek bitkinin gübre ihtiyacını karşıladığı için ekonomik değer kazandırır. Desteklenen alanlarda dekara 8 kilogram azot bağlandığı varsayıldığında elde edilen ekonomik fayda yeni üre fiyatları ile 735 bin TL'dir. Tarım ve hayvancılık hem bizim bölgemiz hem de ülkemiz için çok ama çok önemlidir. Var olan bu güzel toprak ve iklimimizin bize verdiği imkanları doğru değerlendirmek zorundayız. Onun için biz sizlerin yanındayız. Tarımı desteklemeye devam edeceğiz. Bu projenin; çiftçi ve hayvan yetiştiricilerimiz ile ilimize yararlı olmasını diliyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum" ifadelerini kaydetti.

Yem Bitkisi Tohumu Dağıtımı Töreni, konuşmaların ardından hayvan yetiştiricilerine yem bitkisi tohumlarının dağıtılması ile sona erdi.