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27 Temmuz 2018 12:44

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde 19 zabıta için yemin töreni

Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2016/2 KPSS sınavı yerleştirme sonucunun ardından aday memurluk sürecini başarıyla tamamlayan 19 zabıta için yemin töreni düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinde 19 zabıta için yemin töreni

27 Temmuz 2018 12:44


Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan 2016/2 KPSS sınavı yerleştirme sonucuna göre, 19 zabıta, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday memur olarak atandı. Temel, hazırlayıcı ve staj eğitimlerine katılarak başarılı olan zabıta memurları için tören düzenlendi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal’ın konuşması ile devam etti. Fatih Ünsal’ın konuşmasının ardından zabıta memurları yemin etti. Atatürk rozetlerinin takdim edilmesinin ardından tören, yemin belgelerinin imzalanması ile sona erdi.


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda düzenlenen yemin törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Ünsal, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan Vekili Recai Suvari, Zabıta Dairesi Başkanı Hasan Bayram, Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral ve şube müdürleri katıldı.




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