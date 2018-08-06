Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden 8 personel alımı ilanına yalanlama

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

’’Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adına 3 Ağustos 2018 tarihinde bir internet sitesinde yayınlanan iş ilanı gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu sitede 3 Ağustos 2018 tarihinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin amblemi kullanılarak ‘Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 Personel Alımı’ başlığı ile yayınlanan ve “İŞKUR üzerinden yayınlanan ilan ile Tekirdağ Büyükşehir Başkanlığı’na yerleştirilmek üzere 8 kamu personeli alımı yapılacaktır. En az ilköğretim mezunları başvurabilir” ifadeleri kullanılan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine adına ne İŞKUR üzerinden ne de diğer kariyer merkezli internet siteleri üzerinden böyle bir iş ilanı olmadığı kamuoyuna duyurulur.’’