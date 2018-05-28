Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden dört ilçede kültür atağı

Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Ergene ilçelerinde yapımı devam eden kültür merkezleri bu projelerin başında geliyor.

Kapaklı ve Çerkezköy kültür merkezlerine kavuşuyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gelecek nesillere kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla dört ilçede başlatılan kültür merkezi inşasında sona yaklaşılıyor. Kapaklı ilçesinde 15 bin 931 m2 alana inşa edilen kültür merkezinde çok amaçlı bir salon, 296 koltuklu kütüphane, balo salonu, cep sineması, 3 adet kafe, restoran, 9 adet derslik, fotoğrafçılık, dans, tiyatro ve müzik atölyeleri bulunuyor. Açılışına kısa bir süre kalan Çerkezköy Kültür Merkezi’nde ise 735 kişilik konferans salonu, 238 kişilik tiyatro salonu ve fuaye, 3 adet sinema salonu, idari birimler, 9 adet sanat atölyesi, teknik kütüphane, plastik sanatlar, bilim, görsel sanatlar sınıfları yer alıyor.

Vatandaşlar sanatsal üretimde bulunacak

3 Mayıs tarihinde temeli atılan ve hızla yükselen Ergene Kültür Merkezi ise 7 bin 258 metrekare kapalı inşaat alanına sahip ve iki bloktan oluşuyor. Yapının birinci bloğunda 478 kişilik tiyatro ve konferans salonu, kokteyl alanları, sergi salonları, toplantı odaları, atölyeler, çalışma ofisleri, idari ve teknik alanlar bulunacak. İkinci blok ise 62 araçlık kapalı, 20 araçlık açık otopark ve meydan düzenlemesinden oluşacak. Saray İlçesinin Yeni Mahalle’sinde 16 bin 268 metrekare toplam inşaat alanında yükselen Saray Kültür Merkezi de vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projelendirildi. Kültür Merkezi bu kapsamda iki bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olmak üzere altı kattan oluşacak. Kültür Merkezinde ayrıca restoran, iki adet kafe, sergi alanı, boyama, resim ve el sanatları atölyesi, müzik sınıfı, biri çocuk diğeri normal olmak üzere iki adet kütüphane, 500 kişilik tiyatro salonu, ikisi cep, biri de altı boyutlu olmak üzere üç adet sinema salonu bulunacak. Her ilçedeki ihtiyaca göre özel olarak tasarlanan kültür merkezlerinde vatandaşlar sanatın her alanı ile buluşma, ilgi duydukları alanda eğitim alma ve kendi üretimlerini ortaya koyma şansı yakalayacaklar.

“Tekirdağ’ın her köşesine sanatı götüreceğiz”

Konu ile ilgili açıklama yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışını benimsemiş bir belediye olduğunu belirterek “Belediyecilik sadece alt ve üst yapılara yatırım yapmak değil, şehrin sanat damarlarını beslemek ve bunlarla vatandaşları buluşturmak demektir. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin en ücra köşelerine dahi kültür ve sanatı götürmeyi kendimize amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda 2014 yılından bu yana onlarca konser, tiyatro oyunu ve kültürel aktiviteler düzenledik. Ayrıca açtığımız kurslarla vatandaşlarımızı da sanatsal üretimde bulunmaları konusunda teşvik ettik ve destekledik. Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Ergene’de inşa ettiğimiz kültür merkezleri de bu konuda büyük bir eksiği kapatacaktır. Bu merkezler sayesinde vatandaşlarımız hem sanatın her kolu ile buluşacak, hem de kendi üretmek istedikleri alanda eğitim alma imkânına kavuşacaklar” dedi.