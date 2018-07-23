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23 Temmuz 2018 18:47

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden ilk yardım eğitimi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden ilk yardım eğitimi

23 Temmuz 2018 18:47


İki Şarköy ilçesine bağlı Eriklice Mahallesi’nde düzenlenen ve 17 mahallede daha düzenlenecek olan eğitime çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Danışmanları Neşat Erdoğan, Şeref Çetin ve Dr. İpek Elif Atayman’ın da katıldığı eğitimde konuşan


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kurulalı 4 sene 3 ay oldu. Kurucu Belediye Başkanı olarak bugüne kadar birçok çalışmamız oldu. Alt yapı çalışmalarına ağırlık verdiğimiz ilk dönemlerin ardından artık sosyal ve kültürel faaliyetlere de başladık. 17 mahallemizde bu eğitimleri vereceğiz. Hepimizin başına gelebilecek durumlar için ilk yardım eğitimi almak hayat kurtarıcı olacaktır. İlk yardıma ihtiyaç duymayacağımız günler temennisi ile güzel sağlıklı günler diliyorum” dedi.


Ardından Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Psikolog Dr. Pervin Tunç katılımcılara bilgiler verdi.




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