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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden lösemili çocuklara destek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi personeli 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında maske takarak lösemi ile mücadele eden çocuklara destek oldular.


Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personelinin ardından Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan ve daire personeli de örnek bir davranış sergileyerek, taktıkları maske ile lösemiyle mücadele eden çocuklara destek oldular.



“Lösemide erken tanı çok önemli”


Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Deniz Bozdoğan, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında toplumda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini belirterek, “Kan kanseri adıyla da bilinen lösemi, kemik iliğindeki kan kökenli hücrelerin anormal, kontrolsüz çoğalması sonucunda ortaya çıkıyor. Unutmamalıyız ki; lösemi çocuklukta tedavi edilebilen ve başarı yüzdeleri oldukça yüksek bir hastalık. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi lösemide de erken tanı büyük bir öneme sahip. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumun bu konuda bilinçlenmesini ve farkındalığının oluşmasını amaçlıyoruz” dedi.

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