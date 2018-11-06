Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden personeline hizmet içi eğitim

Eğitim Kurulunca hazırlanan 2018 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı çerçevesinde İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından, Proje Yazma, Türkçeyi Doğru, Güzel Konuşma ve Diksiyon Eğitimleri ile Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik Stres Yönetimi konulu eğitim programları düzenlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Eylül, Ekim ve Kasım aylarının ilk iki günü devam eden eğitimlere, 379 personel katıldı. Eğitimlere katılan personele eğitim programı sonunda katılım sertifikası da verildi.