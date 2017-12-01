Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne önemli ödül

İstanbul’da bir otelde düzenlenen 7. Altın Karınca Ödül Töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Başkan Danışmanları Yrd. Doç. Dr. İpek Elif Atayman ve Şeref Çetin, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener ile Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz yer aldı.

Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a takdim edildi.

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Yarışmasına Afet Yönetimi, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Kurumsal Gelişim, Sosyal Belediyecilik, Şehircilik Altyapısı, Şehir Teknolojileri, Yerel Kalkınma ve İşbirliği kategorilerinde toplam 267 proje başvurdu.

Yardıma Uzan İlk El projesi, yaşanacak bir afet anında çevre illerden gelecek olan profesyonel arama kurtarma, yardım ekiplerinin afet alanlarına ulaşamadığı ilk 24 saatlik zaman diliminde acil müdahale gerektiği anda müdahale etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Tekirdağ’ın 11 ilçesinde afet anında kullanılmak üzere toplam 60 parça arama malzeme olan konteynır alındı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Afet Gönüllüleri tarafından vatandaşlara temel afet bilinci, arama kurtarma, afet yönetimi eğitimleri verildi. Proje kapsamında ayrıca olası afet durumlarında müdahale edecek uzman ilk yardım ve ekiplerinin sayısı arttırıldı.