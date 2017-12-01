Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 15:25

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne önemli ödül

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik yarışmasında, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Yardıma Uzan İlk El’ projesi Marmara Belediyeler Birliği tarafından Afet Yönetimi kategorisinde Altın Karınca Belediyecilik ödüllerinde birinciliğe layık görüldü.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne önemli ödül

01 Aralık 2017 15:25


İstanbul’da bir otelde düzenlenen 7. Altın Karınca Ödül Töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Başkan Danışmanları Yrd. Doç. Dr. İpek Elif Atayman ve Şeref Çetin, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener ile Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz yer aldı.


Ödül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Mevlüt Uysal tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a takdim edildi.


Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik Yarışmasına Afet Yönetimi, Kültür ve Sanat, Ulaşım, Sürdürülebilir Çevre Yönetimi, Kurumsal Gelişim, Sosyal Belediyecilik, Şehircilik Altyapısı, Şehir Teknolojileri, Yerel Kalkınma ve İşbirliği kategorilerinde toplam 267 proje başvurdu.


Yardıma Uzan İlk El projesi, yaşanacak bir afet anında çevre illerden gelecek olan profesyonel arama kurtarma, yardım ekiplerinin afet alanlarına ulaşamadığı ilk 24 saatlik zaman diliminde acil müdahale gerektiği anda müdahale etmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Tekirdağ’ın 11 ilçesinde afet anında kullanılmak üzere toplam 60 parça arama malzeme olan konteynır alındı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Afet Gönüllüleri tarafından vatandaşlara temel afet bilinci, arama kurtarma, afet yönetimi eğitimleri verildi. Proje kapsamında ayrıca olası afet durumlarında müdahale edecek uzman ilk yardım ve ekiplerinin sayısı arttırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
17
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç