Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin arıcılığa desteği sürüyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin vizyonunu oluşturan öğelerin arasında önemli yeri olan “tarım ve hayvancılığın” geliştirilmesi için uygulamaya konulan başlıca projelerden birisi de "Arıcılığı Geliştirme ve Polinasyon" Projesi oldu. Proje kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen 17 bin adet arı kovanı ile üç ayrı iklimin etkili olduğu Trakya Bölgesi’nde ekolojik yönden çeşitlilik ve zenginlik arz eden bitki örtüsü oluşturulması ve kaliteli bal üretimi yaparak küçük işletmelere gelir kaynağı açılması amaçlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada il genelinde binin üzerinde yetiştirici ile çalışılan projenin sağlıklı ve amacına uygun yürütülmesi için Büyükşehir Belediyesi teknik personellerince yerinde kontrol faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtilerek "Bu denetim ziyaretleri sırasında bir yandan 30 kovanlık işletme büyüklüğüne ulaşan arıcılarımızın verdikleri taahhütnameye ya da projeden yararlanma koşullarından birisi olan Arı Yetiştiricileri Birliğine üye olup olmadıkları diğer yandan da alınan kovanların amacı doğrultusunda kullanıp kullanmadıkları araştırılmaktadır. Projede öngörülen koşullara riayet etmediği tespit edilen üreticilerden ise şimdiye kadar verilmiş kovanların alınarak başka yararlanıcılara verilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Şimdiye kadar yürütülen çalışmalar sonucu memnuniyetle belirtilmelidir ki çok az sayıda üreticimiz o da elinden olmayan nedenlerden kovanlarını doldurup, üretime geçememiştir. Türkiye çapında oldukça büyük olan bu projenin sevindirici düzeylerde başarılı şekilde uygulandığı ve yetiştiricilerimizin de oldukça memnun olduğu tespit olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.