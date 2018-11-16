Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin mükemmellik yolculuğuna 4 yıldız

Mükemmellikte Yetkinlik 4 Yıldız Belgesini, 27. Kalite Kongresi kapsamında düzenlenen Türkiye Mükemmellik Ödül Töreninde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak teslim aldı. İstanbul'daki Zorlu Performans Sanatları Merkezinde gerçekleşen ödül törenine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Genel Sekreter Yardımcıları; Fatih Ünsal ve Dr. Kaan Gaytancıoğlu, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Recai Süvari ve kurumu temsilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye personeli katıldı.

"Büyükşehir belediyesi kısa zamanda önemli işler başardı"

Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Asıl Üyesi Pervin Olgun tarafından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a takdim edildi. Başkan Kadir Albayrak ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Yeni kurulan bir Büyükşehir Belediyesi olmamıza rağmen kısa zamanda önemli işler başardık. EFQM Mükemmellikte Yetkinlik Dört Yıldız Ödülü de bunun bir göstergesidir. Yolumuz uzun, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin ulusal ve uluslararası alanda daha nice ödüller alacağından kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Sürdürülebilir Ortak Gelecek

13-14 Kasım 2018 tarihinde "Sürdürülebilir Ortak Gelecek" teması ile 27'ncisi düzenlenen Kalite Kongresi'nde en yeni yönetim modelleri, yenilikçi yaklaşımlar hakkında uzman konuklar tarafından bilgi paylaşımı yapıldı. Kongre'nin son gününde gerçekleşen Türkiye Mükemmellik Ödül Töreninde ise aralarında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin de bulunduğu kurum ve kuruluşlara ödülleri takdim edildi.

Büyükşehir Belediyesi mükemmellik yolculuğunda itici güç olacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 6 Ekim 2016 tarihinde KalDer ile karşılıklı İyi Niyet Bildirgesi imzalayarak Ulusal Kalite Hareketine katılım sağladı. Bu bildirge ile Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modelini uygulayacağını taahhüt etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi EFQM ile Avrupa'da sürdürülebilir mükemmelliğini sağlayan kuruluşlardan biri olma yolunda hızla ilerliyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesini arttırmak amacıyla 2017 yılında Kalite, Çevre ve İş Sağlığı, Güvenliği Yönetim Sistemlerini kurdu ve bu sistem Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirildi.

Halka her alanda en iyi hizmeti verme idealiyle yatırımlar yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kurumsal hizmet kapasite ve kalitesini daha da arttırmak ve vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayabilmek amacıyla 2016 yılında Ulusal Kalite Hareketine dahil olarak EFQM Mükemmellik Modelini kurmaya yönelik çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda 2017 yılında ilk kurumsal öz değerlendirmenin yapılmasının ardından iyileştirme projeleri planlandı ve yapılan çalışmaların anlatıldığı başvuru dokümanıyla KalDer'in mükemmellikte yetkinlik programına başvuruda bulundu.

KalDer'in değerlendirme ekibi tarafından, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar yerinde görüldü ve sonrasında yaklaşık 250 çalışanla birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin Mükemmellikte Yetkinlik Kategorisinde 4 yıldız almaya hak kazandığı ilan edildi.

Bir sonu veya sınırı olmayan kurumsal mükemmellik yolunda hızla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, nüfusu 1 milyonu aşan ve Türkiye'nin önde gelen büyükşehirleri arasında yer alan Tekirdağ'ı gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde bir "marka şehir" haline getirmeyi hedefliyor. Deneyimli yönetici kadrosu, genç, çalışkan ve dinamik personeli ile kentin tüm sakinleri ve paydaşları için katma değer üreten Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ'ı yaşam kalitesi her geçen yıl daha fazla yükselen bir kent haline getirme idealiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Mükemmellikte Yetkinlik Kategorisinde 4 yıldız alan Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 2022'de, kaliteli hizmet misyonunu Mükemmel Kuruluş tescili alarak taçlandırmayı hedefliyor