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23 Mayıs 2018 17:40

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin silindirle sıkıştırılan beton yol çalışmaları tanıtıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü, ABT Laboratuvar ve Müşavirlik Hizmetleri Şirketi Başkanı Seyit Ali Yıldırım ve beraberindeki heyete il genelinde gerçekleştirilen beton yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin silindirle sıkıştırılan beton yol çalışmaları tanıtıldı

23 Mayıs 2018 17:40


Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi asfalt yol yapım işlerinin kalite kontrol ve müşavirlik işlerini de yürüten ABT Laboratuvar ve Müşavirlik Hizmetleri Şirketi Başkanı Seyit Ali Yıldırım, beton yol çalışmaları hakkında Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden örnek teşkil edecek bilgiler aldıklarını belirtti. Yıldırım, bu bilgiler dahilinde İstanbul metrobüs duraklarında çalışma yürüteceklerini kaydetti.


Seyit Ali Yıldırım ve beraberindeki heyet daha sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Zeki Gürcün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil de yer aldı.




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