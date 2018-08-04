Tekirdağ DSYB Almanya’daki Hayvancılık Fuarına gezi düzenlenecek

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergin Durgun, 13-16 Kasım tarihinde Almanya’nın Hannover şehrinde 2 yılda bir düzenlenen ve sektör için önemli olan Eurotier Hayvancılık Fuarı ve çiftlik gezileri için organizasyon düzenleyeceklerini açıkladı.

Durgun, Almanya’da gerçekleştirilen fuarın yetiştiricilerin yeni teknolojiler hakkında bilgi almaları ve yapılan hayvancılıkla ilgili bilgilerini pekiştirmeleri için önemli bir fuar olduğunu belirtti.

Birlik Başkanı Durgun, hayvancılıkla ilgili A’dan Z’ye bütün makine ekipmanları, çiftlik malzemelerinin tanıtıldığı fuarın yetiştiriciler açısından büyük bir katkı ve tecrübe olacağını bildirdi.