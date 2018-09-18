Tekirdağ DSYB, çiğ süt analizlerine başladı

Tekirdağ DSYB, çiğ süt analiz çalışmalarında 10 baş ve üzeri saf ırk ineğe sahip üye işletmeler, saha personeli tarafından ziyaret edilerek hayvanlardan alınan bireysel süt numuneleri analiz laboratuvarına getiriliyor. Ardından laboratuvarda sütlerin protein, yağ ve somatik hücre değerlerinin analizleri yapılıyor. DSYB bünyesinde bulunan çiğ süt analiz laboratuvarında saatte 400 numune bakma kapasiteli süt analizi yapılıyor.

Yapılan analizlerin sonuçları üretmiş olan sütün kalitesi, hayvanlarının bakımı, beslenmesi, sağlığı ve ıslah çalışmaları ile ilgili bilgi veriyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bu analizler sonucunda süt değerleri uygun kriterlerde olan hayvancılık işletmelerine destek veriliyor. 2017 yılında yapılan 33 bin süt numunesi analizi sonucunda bakanlık tarafından Tekirdağ iline 1 milyon TL, Trakya Bölgesi'ne ise toplamda 3 milyon TL süt analiz destekleme ödemesi yapıldı.

Birlik Başkanı Ergin Durgun, 2018 yılında birliğin ‘Çiğ Süt Analiz' faaliyetlerine başlandığını belirterek, "Bakanlık tarafından destek verilecek bu sebeple 10 baş ve üzeri saf ırk ineğe sahip yetiştiricilerimizin bu yılda çiğ süt analizi yaptırmalarını ve destekten faydalanmalarını tavsiye ediyorum” dedi.