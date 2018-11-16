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Tekirdağ DSYB üyeleri Almanya'da Eurotier'a katıldı

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 12-16 Kasım tarihleri arasında Almanya’nın Hannover şehrindeki Eurotier hayvancılık fuarına ve aynı şehirde bulunan Hemme Mılch çiftlik ve süt ürünleri üretim tesisine gezi düzenlendi.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından 12-16 Kasım tarihleri arasında Almanya'nın Hannover şehrindeki Eurotier hayvancılık fuarına ve aynı şehirde bulunan Hemme Mılch çiftlik ve süt ürünleri üretim tesisine gezi düzenlendi.


Birlik Başkanı Ergin Durgun'a birlik müdürü ve üyeler eşlik etti. Ayrıca Karaevli Fuarında düzenlenen damızlık inek yarışmasının birincisi Ahmet Eren de ödül olarak bu geziye katıldı.


Birlik Başkanı Ergin Durgun yaptığı açıklamada "Üyelerimiz ile birlikte katıldığımız fuar, çiftlik ve süt ürünleri tesisi ziyaretimiz faydalı geçmiştir. Üyelerimiz memnun kalmışlardır. Bilgi birikimi ve tecrübelerimizi arttırdık. Avrupalı meslektaşlarımızla görüşme fırsatı bulduk" dedi.


Durgun, damızlık inek yarışması birincisinin geziye ödül olarak katılmasını sağlayan DLG fuarcılığa, tur organizatörü ITF Tur'a ve katılımcılara teşekkür ederek bu tür gezilerin devam edeceğini söyledi.

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