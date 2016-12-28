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28 Aralık 2016 11:37

Tekirdağ Ekonomi Günleri toplantısı yapıldı

Tekirdağ Ekonomi Günleri toplantısı yapıldı

28 Aralık 2016 11:37

Tekirdağ’da ’Ekonomi Günleri’ toplantısı yapıldı. Vali Ceylan Başkanlığından yapılan toplantıda bu ay ki gündem maddesinin sanayi olduğu açıklandı.
Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen ’Tekirdağ Ekonomi Günleri’ toplantısına Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek, Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları, ticaret odası başkanları, organize sanayi bölgesi yönetim kurulu başkanları, sanayiciler ve iş adamları katıldı.
Toplantıda konuşan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, bu ay ki gündem maddesinin sanayi olduğunu belirtti. Vali Ceylan, "Şuan ki durumumuz ile daha sonra neler yapabiliriz onlara bakalım. Bu bizim boynumuzun borcu. Ayrıca bu toplantının bölgemiz ve ülkemiz açısından hayırlara vesile olmasını dilerim. Bizim artık morale ve geleceğe daha iyi bakabilmek için umuda ihtiyacımız var. Bundan dolayı bu toplantıda birlikteyiz. Tekirdağ olarak üzerimize ne düşüyor ise yapmak için buradayız. İlimiz açısından çok önemli olduğundan bu ay ki konumuz sanayi. Daha sonraki toplantıda tarımı ele alacağız. Sizlerin katılımı toplantıya ayrı bir değer kattı. Bundan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah 2017 yılı hem ülke ekonomisi hem de Tekirdağ adına 2016’dan çok daha iyi ve huzurlu geçmesini temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Tekirdağ İl Müdürü Fahrettin Akçal, davetlileri Tekirdağ’ın sanayi verileri hakkında bilgilendirdi.
Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileri alınarak sona erdi.



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