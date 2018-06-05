Tekirdağ Emniyeti yeni binasına kavuşuyor

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 2017 yılı Ocak ayında ihale aşaması tamamlanan ve 2017 Temmuz ayında ilgili firmaya yer teslimi yapılarak yapımına başlanan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yüzde 20’sinin tamamlandığı belirtildi. Firma yetkilileri binayı biran önce bitirebilmek için tam kapasiteyle çalışmaya gayret göstereceklerini belirtti.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın çalışan personele teşekkür ederek şantiyeden ayrıldı.