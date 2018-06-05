Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 10:24

Tekirdağ Emniyeti yeni binasına kavuşuyor

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Tekirdağ Emniyeti yeni binasına kavuşuyor

05 Haziran 2018 10:24


Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatını ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. 2017 yılı Ocak ayında ihale aşaması tamamlanan ve 2017 Temmuz ayında ilgili firmaya yer teslimi yapılarak yapımına başlanan Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yüzde 20’sinin tamamlandığı belirtildi. Firma yetkilileri binayı biran önce bitirebilmek için tam kapasiteyle çalışmaya gayret göstereceklerini belirtti.


Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın çalışan personele teşekkür ederek şantiyeden ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç