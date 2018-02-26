Tekirdağ Emniyeti’nden FETÖ operasyonu

Örgütün yeniden yapılanmada kullandığı ve Gaygubet, Hijyen ve öğrenci evi adı verilen yerlere düzenlenen operasyonlarda 42 kişi gözaltına alındı. 17 kişinin ise arandığı kaydedildi.

Daha önce 691 kişinin FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandığı Tekirdağ’da, örgütün yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu belirleyen polis ekipleri il genelinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ il genelinde FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile etkin ve kararlı bir şekilde mücadele eden Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün il genelinde yeniden yapılanma çalışmasına giriştiğini belirledi.

Örgütün Tekirdağ için yeni il abisi, eğitim danışmanı ve ilçe abileri belirlediğini, bu kişilerin örgüte ait hücre evlerinde çalışmalar yaptığını tespit eden Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adresleri tespit edilen hücre evlerine operasyonlar düzenledi.

Tekirdağ il merkezi ile ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda evlerde bulunan 42 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 20 kişinin de arandığı operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda tuvalet kağıdı rulosunun içine, oturma gruplarında özel olarak hazırlana ceplere, Kur’an’ı Kerim içerisine gizlenmiş şekilde yüklü miktarda Amerikan doları ve Türk Lirası ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 2’si kadın 2’si erkek toplam 4 kişinin yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi.

Gözaltına alınanlar Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.