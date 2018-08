Tekirdağ genelinde devam eden ve planlanan projeler masaya yatırıldı

Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Başkan Kadir Albayrak’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Mehmet Zeki Gürcün ve Fatih Ünsal, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan, TESKİ Genel Müdür Yardımcıları İbrahim İçöz ve Feyzi Ünal, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve ilçe ticaret ve sanayi odası başkanları, Tekirdağ Ticaret Borsası Başkanı Osman Sarı ve ilçe ticaret borsası başkanları katıldı.

"Her şey Tekirdağ için"

Toplantıda ilk konuşmayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin kuruluşundan günümüze kadar olan faaliyetlerini anlatan Başkan Albayrak, "30 Mart 2014 tarihindeki yerel seçimlerinden sonra 6360 sayılı Kanunla Tekirdağ Büyükşehir statüsüne kavuştu. O tarihten bu yana tam olarak bin 570 gün geçti. Görev süremizin dolmasına da 235 gün var. Bu süreyi de dolu dolu geçirmek adına sabah saat 5.00’ten gece 24.00’e kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süre içerisinde neler yaptığımızı, nelere ihtiyacımız olduğunu değerlendirmek adına bu toplantıyı düzenliyoruz. Sizlerle de karşılıklı görüş alışverişinde bulunalım istedik. Bu toplantıları önümüzdeki süreçte daha sık yapacağız. Büyükşehir Belediyesinin ilk bir senesi daire başkanlıklarının ve kurumların oturması ile geçti. Ondan sonraki yıllarda kentimizde gerçekleşen hizmetlerin yüzde 75’i Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken en fazla zorlandığımız konu altyapı konusu oldu. Büyükşehir Belediyesi ve TESKİ olarak gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 175 projeye 1 milyar 750 milyon lira harcadık. Bu sayılar da Tekirdağ’ın altyapı hizmetlerine ne kadar ihtiyacı olduğunu ve bizim bu konuda ne kadar çalıştığımızı ortaya koyuyor. Sadece Süleymanpaşa ilçemizde toplam 630 kilometre altyapı yapıldı. Bizimle birlikte Büyükşehir statüsüne kavuşan iller arasında altyapısı tamamlanmayan tek il bizdik. Gerçekten bizi çok zorlayan bir konu oldu altyapı. Bizim zorlandığımız kadar vatandaşlarımız da zorlandı, zahmet çekti. Ben isteseydim altyapı ile uğraşmayabilirdim. Sağı-solu toparlayıp herkese şirin de gözükebilirdim. Ama ben Tekirdağ’a faydam olsun istedim. Gelecek nesillere sağlıklı ve yaşanabilir bir kent bırakmak adına altyapı sorununu ortadan kaldırmaya çalıştık. Benim bir daha seçilebilir miyim gibi bir derdim hiçbir zaman olmadı. Bunun takdiri Tekirdağ halkındadır. Tekirdağ’ın nüfusu 4 yılda 133 bin 300 kişi arttı. Türkiye’de mutlak nüfusu artışında bazen 1, bazen de 2’nci sırada yer alıyoruz. Tekirdağ’ın bu durumundan dolayı özel hizmetler alması gerekiyor. Burada devletin de, Büyükşehir Belediyesi’nin de yapması gereken özel yatırımlar var. Nüfusumuz her yıl bir Şarköy ilçesi kadar büyüyor. Bu büyümenin de sonuçları oluyor. Daha fazla hizmet yapmamız gerekiyor. Mesela Tekirdağ’da her yıl 5 bin dersliğe ihtiyaç duyuluyor. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak 11 ilçemize 11 okul inşa ettik. Bu okullara da günümüzde en çok ihtiyaç duyduğumuz Ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü, Cumhuriyet gibi isimler verdik. Bunların yanı sıra okullarımızın ve camilerimizin her türlü bakımını yaptık. Tekirdağ genelinde yüzlerce okul ve yüzlerce caminin ısıtmadan suya birçok problemini çözdük. Bunlar bizim asli görevimiz değil ama manevi görevimizdir. Sosyal belediyeciliğin gereklerindendir. Tüm hizmetlerimizde Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarının önemli katkıları var. Örneğin Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Tekirdağ’ın 325 bin dönüm merasının 150 bin dönümünü ıslah ederek oradaki kaba yem üretimini 5 katına çıkardı. Türkiye’de böyle bir çalışma yapan başka bir yerel yönetim yok. Kentimizde 400 bin kovanlık arı potansiyeli var. Fakat üreticilerimizin elinde toplam 50 bin kovan bulunuyordu. Biz 20 bin kovan dağıtımı gerçekleştirdik. Bunların dışında Çerkezköy, Kapaklı, Saray ve Ergene ilçelerinde kültür sarayları yapıyoruz. TESKİ yeni kurulan bir yapı olmasına rağmen sağlıklı su vermede Genel Halk Sağlığı Müdürlüğün kayıtlarına göre Türkiye’de ilk üç içinde. Bu bizi çok mutlu ediyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bugün geldiği yerde Türkiye’deki diğer büyükşehirlerle karşılaştırıldığında çok iyi bir konumdadır, gelecek dönemlerde çok daha iyi yerlerde olacağız. Tekirdağ, önümüzdeki dönemlerde tarım ve hayvancılığıyla, üniversitesiyle, turizmiyle, tarım ve hayvancılığıyla, lojistik yatırımlarıyla Türkiye’nin en gözde şehirleri arasına girecektir. Bu dönemde işin zor kısmını bitirdik. Bugün sizlerle burada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Her şey Tekirdağ için" dedi.

"Yurttaşlar yönetimimizin bir parçası"

Başkan Kadir Albayrak’ın ardından konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yönetim ilkelerini anlatarak, "Bizim temel prensibimiz şeffaflık, hesap verebilirlik ve yurttaşın yönetime etkin bir şekilde katılmasıdır. Şeffaflık en çok önem verdiğimiz ilkelerimizden biridir. Bu nedenle ihalelerimizin tamamını açık ihale yöntemiyle yapıyoruz. Hiçbir ihalemizi pazarlık usulü ile yapmadık. Biliyorsunuz birçok belediye pazarlık usulü ihale yöntemini kullanıyor. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, şeffaflık ilkesinin gereği tüm ihalelerimizi açık ihale şekliyle yapıyoruz. Ayrıca web sitemiz üzerinden bütün meclis kararlarımızı ve stratejik planlarımıza herkes ulaşabiliyor. Bunu da şeffaflık ilkesinin bir gereği olarak yapıyoruz. İkinci olarak önem verdiğimiz yönetim ilkemiz, hesap verebilirlik. Bugünkü toplantımızı da bu kapsamda değerlendirebiliriz. Düzenli olarak gerçekleştirilen merkezi hükümetin denetimleri, sayıştayın mali denetimleri ve faaliyet raporlarının yasa gereğince sunulması klasik bir hesap verme yöntemi olarak devam ediyor. Şu ana kadar merkezi hükümetin denetimlerinde ciddi bir yönetim hatasına rastlanmamıştır. Yine muhtarlar çalıştayı, sivil toplum kuruluşları ve basın ile yaptığımız toplantıları hesap verilebilirlik kapsamında değerlendirebiliriz. En önemli konularımızdan biri de yurttaşlarımızın yönetime etkin olarak katılmasıdır. Tüm dünyada ulusal demokrasiler ciddi bir krize giriyor. Temsili demokrasiler artık yurttaşların yönetim mekanizmalarına ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle Avrupa’da ulusal demokrasinin yerine yerel demokrasiler geliyor. Biz bu kapsamda 6 ayda bir yurttaş memnuniyet anketleri düzenliyoruz. Vatandaşlarımız hangi konularda bizden memnunlar, hangi konularda şikayetçiler bunları öğreniyoruz. Ayrıca yurttaşlarımızın da yönetimin parçası haline getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

"Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz"

Son konuşmayı yapan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ise, "Bizim TESKİ olarak en önemli önceliğimiz altyapı yatırımları oldu. TESKİ olarak bugüne kadar 58 büyük projeyi tamamladık. Devam eden 21 büyük projemiz var. Tüm bu projelerimiz tamamlandığında yaklaşık 670 milyon liralık yatırım hacmine ulaşacağız. 11 ilçemizde faaliyet gösteriyoruz. İlçelerimizde önemli işleri hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte, çalışmalarımız tamamlandığında altyapısı sorunsuz bir Tekirdağ olacak. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin 450 kilometre altyapı yaptık. Yeni kurulan su ve kanalizasyon idareleri arasında bu kadar büyük çaplı bir altyapı hamlesi yapan bir kurum yok. Yapılan çalışmalar neticesinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, su kalitesi olarak Türkiye’de ilk 3’e girdik. Göreve geldiğimizde kanalizasyona ulaşma oranımız yüzde 70’lerdeydi. Bugün itibariyle yüzde 90’ları geçtik. Nüfusumuzun yüzde 90’ından fazlası bugün sağlıklı kanalizasyon hizmeti alıyor. Devam eden çalışmalarımız tamamlandığında bu oranlar yüzde 95’in de üzerine çıkacak. Bu konuda Tekirdağ örnek bir il olacak. Su kayıp kaçakları konusunda da çok önemli mesafeler kat ettik. Yapmış olduğumuz içme suyu ve altyapı çalışmalarıyla su kayıp kaçaklarını yüzde 34 seviyelerine düşürdük. Bu rakamın Türkiye ortalaması yüzde 43. Bu, yeni kurulmuş bir su ve kanalizasyon idaresi için çok önemli bir başarıdır. Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz. Ben hepinize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım filminin de izlendiği toplantı, konuşmaların ardından katılımcılar tarafından sorulan soruların cevaplandırılması ile son buldu.