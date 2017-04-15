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15 Nisan 2017 15:45

Tekirdağ İdman Yurdu namağlup şampiyon oldu

Bu yıl ilk defa U19 liginde mücadele eden Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü, Hayrabolu Belediye Spor ile yaptığı son maçı da 3-1 kazanarak kendi grubunda namağlup şampiyon oldu.

Tekirdağ İdman Yurdu namağlup şampiyon oldu

15 Nisan 2017 15:45


2015 yılında kurulan ve U19 kategorisinde ilk defa lige katılan Tekirdağ İdman Yurdu Spor Kulübü kendi grubunda yaptığı 8 maçın 7’sini galibiyet, birini beraberlik ile sonuçlandırarak grup şampiyonu oldu. Kulüp Antrenörü Fatih Esirgen, önlerindeki play-off mücadelelerinden de başarıyla çıkarak Tekirdağ’ı Türkiye genelinde temsil etmek istediklerini belirtti.


Fatih Esirgen, “Şimdi önümüzde 4 grubun birincilerinin katılacağı play-off grubu var, burada da ilk ikiye giren takımlar Tekirdağ’ı en güzel şekilde Türkiye şampiyonasında temsil edecekler. Sıfırdan kurulan bir takımız U19 da çok emek harcadık. Hem yönetim hem teknik heyet hem de oyuncular olarak çok özveride bulunduk. Şimdiki hedefimiz play-off’ta ilk ikiye girerek ilimizi Türkiye çapında temsil etmek” dedi.


Kulübün ilk kupasını alarak motive olduğunu anlatan Fatih Esirgen, “Bu gün federasyon kupamızı aldık. Grup şampiyonluğu dahi olsa kulübümüzün ilk kupası. Bunlar oyuncularımızı, kulübümüzü motive eden olaylar, inşallah bundan sonra hem kulübümüzün adını, hem oyuncularımızın performansını yükselterek yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.




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