Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 16:23

Tekirdağ, Ihlamur Şenliği’ne 10’uncu kez ev sahipliği yaptı

Tekirdağ’da kırsal kalkınmayı sağlamak ve üreticiye destek olmak amacıyla düzenlenen Beyoğlu Ihlamur Şenliği’nin 10’uncusu bu yıl 1 Temmuz’da gerçekleşti.

Tekirdağ, Ihlamur Şenliği’ne 10’uncu kez ev sahipliği yaptı

02 Temmuz 2018 16:23


Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Şarköy Belediyesi, Beyoğlu Köyü Dayanışma ve Hizmet Derneği, Beyoğlu Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Beyoğlu Muhtarlığı’nın da destek verdiği 10. Beyoğlu Ihlamur Şenliği’ne İstanbul’dan çok sayıda konuk katıldı.


Şenlikte odun dışı orman ürünleri hakkında konuşma yapan Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Uzmanı Ayhan Ercan, katılımcılara ıhlamur bitkisinin kurutma, saklama ve pazarlama yöntemlerinden bahsederek ıhlamurun sadece çay olarak tüketilmesinde sınırlı kalınmayıp farklı şekillerde ürün elde edilebileceğini belirtti. Ayhan Ercan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konuşmasının bitiminde katılımcılara kendi üretimi olan ıhlamur reçelini ikram etti ve Doğal Süper Gıdalar isimli kitabını imzaladı.


Halk oyunları gösterisi ve Ihlamur Ağası seçimi ile renklenen 10. Beyoğlu Ihlamur Şenliği; kazanda kaynatılan ıhlamurun ikramı ve Mustafa Ozan ile Beytullah Arabacı konserinin ardından son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç