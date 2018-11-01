Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın gazetecilerle bir araya geldi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Çorlu Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Çorlu'nun yeni İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile birlikte Çorlu Gazeteciler Derneği'nin Omurtak Caddesi Gür İş Merkezi'nde yer alan dernek binasını ziyaret etti. Dernek Başkanı Levent Silistre ve dernek yöneticisi gazetecilerle bir araya gelen Aydın, bölgede yapılan bazı çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verirken, gazeteciler de yaptıkları çalışmalar hakkında Emniyet Müdürü Aydın'a bilgi aktardı.

Çorlu Gazeteciler Derneği Başkanı Levent Silistre Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın'ın ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu kadar yoğun bir tempoda bizleri de unutmadığınız ve ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Derneğimiz, bölgemizde yerel ve yaygın basın mensuplarıyla birlikte güçlü bir yapı içerisinde faaliyetlerine devam ediyor. Bunların arasında eğitimler, kurslar, kanunlar hakkında bilgilendirme seminerleri de yer alıyor" dedi.

Aydın ise konuşmasında, bölgede hiçbir gazeteciyle problemlerinin olmadığını işaret ederek, herkese eşit mesafede olduklarını ve kanunlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Ziyaret karşılıklı sohbet ortamında görüş alışverişinde bulunulması ve günün anısına fotoğraf çektirilmesi ile sona erdi.