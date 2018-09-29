Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Aydın, "Teşkilatımız bugüne kadar çok sayıda başarılı operasyona imza attı"

Dönem Risk Analizi ve Araç Arama Teknikleri Eğitimi' Tekirdağ'da düzenlendi. Sertifika törenine katılan İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Tekirdağ'da düzenlenen ‘21.Dönem Risk Analizi ve Araç Arama Teknikleri Eğitimi' çerçevesinde Araç Aramaları, Risk Kriterleri, Hedef Profilleri, Mülakat Teknikleri ve Beden Dili konularında eğitim verildi. Eğitime Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünde görev yapan personel katıldı.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen sertifika törenine katılan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, "Devlet politikası haline gelen uyuşturucu ile mücadele konusunda teşkilatımız bugüne kadar çok sayıda başarılı operasyona imza attı" diyerek bundan sonra da uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Daha sonra eğitime katılan kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Emniyet Müdürü Aydın, personele görevlerinde başarılar diledi.