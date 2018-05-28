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28 Mayıs 2018 17:10

Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kalite belgesi

Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürlüklerinin Kalite Yönetim Sistemi’ne geçişinde, Kalite Yönetim Sistemi çalışmalarını tamamlayan Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Marmara Bölgesi’nde birinci, Türkiye genelinde ise altıncı oldu.

Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne kalite belgesi

28 Mayıs 2018 17:10


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni alan il müdürlerini Ankara’ya davet ederek, "Sistemle birlikte faaliyetlerin daha iyi planlanması, en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümlerin en hızlı biçimde üretilmesiyle etkin bir yönetim sağlanmış olacağız" dedi. Fakıbaba, Kalite Yönetim Sistemi’ne geçişin önemini vurguladı.


Programda Bakan Fakıbaba tarafından Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Başarı Plaketi takdim edildi.




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