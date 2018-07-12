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12 Temmuz 2018 10:44

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı üçüncü dönem toplantısı Vali Mehmet Ceylan başkanlığında yapıldı.

Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

12 Temmuz 2018 10:44


Toplantıya Vali Mehmet Ceylan’ın yanı sıra ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanlıkları yetkilileri, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı.


Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi mevkiinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin anılmasıyla başlayan toplantıda Vali Mehmet Ceylan ildeki yatırımlar ile ilgili kısa bir bilgi verdi. Vali Ceylan, "İlimizde toplam 275 projenin bulunduğu görülmektedir. Bu projelerden 28’i tamamlanmış, 137’si devam etmekte, 110 adet projeye ise başlanılamamıştır. İlimizde yürütülen projelerin toplam parasal tutarı 6 milyar 380 milyon TL’dir. Önceki yıllarda 1 milyar 683 milyon TL harcanmış, 2018 yılında gönderilen ödenek 825 milyon TL olup, dönem sonu harcaması ise 394 milyon TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.


Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı bölge kuruluşlarının sunumlarının ardından sona erdi.




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