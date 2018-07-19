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19 Temmuz 2018 13:54

Tekirdağ İl Müftülüğünde bağımlılıkla mücadele semineri

Tekirdağ İl Müftülüğü tarafından tüm ilçelerde görev yapan vaiz ve bağımlılıkla mücadele koordinatörlerine eğitim semineri verildi.

Tekirdağ İl Müftülüğünde bağımlılıkla mücadele semineri

19 Temmuz 2018 13:54


Tekirdağ Diyanet Eğitim Merkezi Konferans Salonunda yapılan seminere İl Müftüsü İsmail İpek, İl Müftü Yardımcısı Melek Cingöz, Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Şener Çelikayar, Yeşilay Cemiyeti Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Tekirdağ İl Koordinatörü Bingül Uzel, İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Vaiz Şerafettin Poyraz, vaizler ve İl Müftülüğü emrinde görev yapan 11 İlçe Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörleri katıldı.


İl Müftüsü İsmail İpek, konuşmasında konunun ehemmiyetine dikkat çekti. İpek’in ardından söz alan Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanı Şener Çelikayar, din görevlilerinin halkla birebir iletişim potansiyelinin haiz olduklarını belirterek bilinçlendirmenin önemini anlattı.


Semineri sunmak üzere davet edilen Bingül Uzel ise öncelikle yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler sundu. Uzel, bağımlılık konusunda karşılaşılacak sorunlara dair kapsamlı çözüm önerilerini anlattı.


Program sonunda katılımcılara “Katılım Belgesi” takdim edildi.




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