Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Becerir: "Meme kanserine yakalanan kadın sayısı 1 milyondan fazladır"

Dr. Cengiz Becerir, "Meme kanserine yakalanan kadın sayısı 1 milyondan fazladır. Bu kanserden ölen kişi sayısı 400'e yakındır" diyerek erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Uzm. Dr. Becerir, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle açıklamada bulundu. Uzm. Dr. Becerir "Dünya Sağlık Örgütü tarafından ekim ayı, Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak kabul edilmiştir. 26 Ekim günü ise ayın önemini vurgulamak üzere belirlenmiş bir tarihtir. 26 Ekim'de pembe kurdele takılarak hastalığın önemine dikkat çekilip farkındalık oluşturulur. Meme kanseri kadınlarda en çok görünen kanser türüdür. Günümüzde her 8 kadından birinde görülmektedir. Dünya üzerinde meme kanserine yakalanan kadın sayısı 1 milyondan fazladır. Buna bağlı olarak yine bu kanserden ölen kişi sayısı 400'e yakındır. Meme kanseri için erken tanı konması çok çok önemlidir. Erken tanıyla ölüm oranını ciddi şekilde azaltmaktadır. ABD'de meme kanserinden dolayı olan ölüm oranı yüzde 30-50 arası azalmaktayken, Avrupa'da ise oran yüzde 65'lere ulaşmaktadır" dedi.

Meme kanseri belirtileri

Meme kanserinin meme dokusundaki süt kanalını oluşturan süt yapıcı hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıktığını da belirten Uzm. Dr. Becerir kanserin belirtilerini şöyle sıraladı:

"Memede çoğunlukla ağrısız sert yapılı oynandığında hareket edebilen yapıda ve büyüyebilen şişliklerdir. Meme boyutunda gözle görülen şekil değişiklikleri. Meme başı çevresinde renk değişimi, çatlak ve yaraların oluşması. Meme başından kanlı ve kansız akıntı gelmesi. Koltuk altında görülen ele gelen ağrılı veya ağrısız şişlikler. Meme cildinde kızarıklık, portakal kabuğu görüntüsü, damar genişlemeleri, içeri doğru çöküntü."

"Her kadın 20 yaşından itibaren memesini tanımalı ve elle muayene yapabilmelidir" diyen Uzm. Dr. Becerir, "40 yaşından itibaren de düzenli olarak mamagrofi çektirip kontrollerini yaptırmalıdır. Memedeki her 10 kistten 8'i iyi huyludur. Kitlelerin ağrılı veya ağrısız olması bize kanser olup olmadığı hakkında doğru bilgi vermez. Kitle teşhis edildiği zaman doktora görünülmesi gerekmektedir. Genç yaşlarda çoğunlukla fibroadenom veya kist denilen kanser olmayan kitleler görülür. İlimiz Süleymanpaşa ve Çorlu Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) erken teşhis amacıyla halkımıza ücretsiz olarak hizmet verilmektedir" ifadelerini kaydetti.

Meme kanseri tedavisi

Meme kanseri tedavisi hakkında da açıklamada bulunan Becerir, "Hastalığın en önemli tedavisi erken teşhis konulup meme koruyucu önlemler almaktır. Bu şekilde tümör tespit edilip tamamıyla yok edilebiliyor. Daha sonraki evre ise memenin cerrahi müdahale ile alınmasıdır. Meme cerrahisinde temel amaç, tümörün geride kalmayacak şekilde çıkarılması ve koltuk altına yayılım gösteren vakalarda lenf bezlerinin tümüyle alınmasıdır. Meme kanseri farkındalık ayında herkese sağlıklı günler dileriz" dedi.