Tekirdağ intiharları önlemek için bir araya geldi

Tekirdağ'da intiharların önlenmesi amacıyla, İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planında yer alan 'İntiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması ve intiharın azaltılması' hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı 57. Alay Toplantı Salonunda İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı yapıldı.

İntiharı Önleme İl Kurul Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Haci Bayram Zengin'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesinde görevliler, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çorlu İlçe Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Devlet Hastanesi yetkilileri katıldı.

Toplantıda Ruh Sağlığı Biriminde görevli Psikolog Elif Nur Ulusoy'un konu hakkında sunumu ile kurul üyelerinin intiharı önleme konusunda yapabileceği faaliyetler görüşüldü.