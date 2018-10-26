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Tekirdağ kanolada ülke 1'incisi

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, kanola ekim alanlarını inceleyerek, Tekirdağ’ın kanola üretiminde 1.

Tarım ve Orman Tekirdağ İl Müdürü Zekeriya Sarıkoca, kanola ekim alanlarını inceleyerek, Tekirdağ'ın kanola üretiminde 1. sırada bulunduğunu belirtti.


Sarıkoca, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi İnanlı ve merkez ilçe Süleymanpaşa Gündüzlü Mahallelerinde kanola ekim alanlarını inceledi. Sarıkoca, yapmış olduğu teknik incelemelerde kanolaların gelişimlerinin ve çıkışlarının gayet güzel olduğunu, Tekirdağ çiftçisinin kanola tarımı konusunda uzmanlaştığını ifade ederek Tekirdağ'ın ülke üretiminde 1. sırada bulunduğunu belirtti.


Sarıkoca ayrıca kanola tarımında gübrelemenin bitkinin istekleri doğrultusunda yapılması gerektiğini de ifade ederek üreticilere bereketli olmasını diledi.

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