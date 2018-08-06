Tekirdağ Kültür Merkezi tamamlanıyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden, Tekirdağ Kültür Merkezinde incelemelerde bulunan Albayrak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Cömertler ile birlikte inşaat çalışmalarının sürdüğü tesisti gezdi. Albayrak, son durum hakkında bilgi aldı.

Tesisle ilgili talep ve önerileri de dinleyen Başkan Albayrak, “Kentimizin kültür merkezlerine ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında burasının açılmasını çok önemli görüyorum. Biz de Ergene, Kapaklı, Saray ve Çerkezköy ilçelerimizde, vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak kültür merkezleri inşa ediyoruz. En kısa zamanda açılışlarımızı da gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.