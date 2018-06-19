Tekirdağ Namık Kemal Stadı yeni sezona hazırlanıyor

Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Tekirdağ Namık Kemal Stadı’nda, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde start verilen sulama sistemi ve çim tabakası yenileme çalışmaları hızla devam ediyor.

Konuya dair Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Tekirdağlı sporculara daha kaliteli ve daha sağlıklı bir spor hayatı sunabilmek için stadın bakım onarım çalışmaları en kısa sürede tamamlanıp sporcuların ve sporsever vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır” denildi.