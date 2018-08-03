Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından yapılan Öğrenci Dostu Üniversite Şehir Araştırmasında Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri Tekirdağ’ı 6’ncı sıraya taşıdı. Araştırmanın sonuçları 81 ilde 109 devlet ve 63 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrenciye sorulan sorulardan elde edilen verilere göre belirlendi. İlki 2017 yılında yapılan araştırmada 10’uncu sırada yer alan Tekirdağ, 1 yıl gibi kısa bir sürede 4 basamak atlayarak, 6’ncı sıraya yerleşti.

Araştırmada esas alınan kriterler

Ulaşım imkanları, şehirde kendini güvende hissettirme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal, kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü gibi kriterlerin ölçüldüğü

araştırmada üniversite öğrencilerinin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler açıklandı.

Araştırmada, Eskişehir, Antalya, Aydın, Çanakkale, Muğla, Tekirdağ, İzmir, Edirne, Isparta ve Bursa ilk 10’da yer aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da sabah yaptığı kahvaltılı basın toplantısında konuya değinerek, "Ulaşım imkanları, eğlence, spor, sanatsal ve kültürel etkinlikler Büyükşehir Belediyemizin hizmet verdiği alanlar göz önünde bulundurulduğunda, Tekirdağ’ın Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri sıralamasında 6’ncı sıraya yükselmesinde önemli bir rolün olduğu açıktır" dedi.