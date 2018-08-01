Tekirdağ protokolü ve gazeteciler Bocce Turnuvası’nda dostluk

Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Huzurevi Ve Çocuk Yuvası bahçesinde düzenlenen Bocce Turnuvası’na Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Yılmaz, Tekirdağ Acil ve Afet Durum (AFAD) Müdürü Recep Erol, Tekirdağ Yeşilay Şube Başkanı Şener Çelikayar’ın yanı sıra çeşitli kurum çalışanları ve Tekirdağ’da yerel ve ulusal basında çalışan gazeteciler katıldı. Düzenlenen turnuvada, gazeteciler ve protokol üyeleri arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Yaşanan Kıyasıya Bocce Turnuvası’nın galibi dostluk oldu. Gerçekleştirilen mücadelenin ardından, protokol üyeleri ile gazeteciler bir arada oturup çay ve kahve içerek Tekirdağ’ın sorunlarını konuştu. Sohbetlerin ardından protokol üyeleri onlarla Bocce Turnuvası’nda karşılaşan gazetecilere teşekkür etti. Günün sonunda gazeteciler ve protokol üyeleri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.