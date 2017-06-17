Tekirdağ RAM, sene sonu toplantısını gerçekleştirdi

İki etap halinde yapılan toplantıların birincisi Perşembe günü Malkara Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Hayrabolu, Şarköy ve Malkara ilçelerinde görev yapan 30 rehber öğretmen katıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Tekirdağ Sosyal Bilimler Lisesi Toplantı Salonunda Cuma günü gerçekleştirilen toplantıya ise Muratlı ve Süleymanpaşa ilçelerinde görev yapan 80 rehber öğretmen katılım sağladı.

Her iki toplantıya da katılan Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Müdürü Dinçer Dönmez, sene boyunca yapılan özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetlerini değerlendirerek 2017-2018 eğitim öğretim yılında planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ayrıca toplantıda çalışma bölgesindeki ilçelerin özel eğitim profilleri sayısal bilgiler ışığında değerlendirildi, okullarda açılması gereken özel eğitim sınıfları, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanma süreci ve ilgili yönetmelikler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.