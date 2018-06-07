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07 Haziran 2018 10:38

Tekirdağ RAM sene sonu toplantısını gerçekleştirdi

Tekirdağ’da 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sene Sonu Rehber Öğretmenler Toplantısı devlet ve özel eğitim kurumlarında görev yapan 93 okul psikolojik danışmanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Tekirdağ RAM sene sonu toplantısını gerçekleştirdi

07 Haziran 2018 10:38


Toplantıda sene boyunca yapılan özel eğitim ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık faaliyetleri değerlendirilerek 2017-2018 eğitim öğretim yılında planlanan çalışmalar hakkında bilgi verildi.


Ayrıca Tekirdağ Rehberlik ve Araştırma Merkezinin (RAM) çalışma bölgesindeki ilçelerin özel eğitim profilleri sayısal bilgiler ışığında değerlendirilerek, okullarda açılması gereken özel eğitim sınıfları, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanma süreci, rehberlik ihtiyaç belirleme anketlerinin sonuçları, danışmanlık tedbirleri uygulama süreçleri ve rehberlik servislerinin ziyareti hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.




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