Tekirdağ sahilinde kadın cesedi bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi sahilinde kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Altınova Mahallesi deniz kenarında hareketsiz yatan bir kadın gören temizlik işçisi sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Polis ekiplerinin Cumhuriyet Savcısı gözetiminde yaptığı incelemede cesette, darp veya yara izine rastlanmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik tespiti çalışması sonucu cesedin Sevda Gül’e (40) ait olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ve cinayet büro ekiplerinin olay yerindeki incelemelerin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan cesedin, İstanbul Adli Tıp kurumuna sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.