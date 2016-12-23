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23 Aralık 2016 16:51

Tekirdağ, şehidini son yolculuğuna uğurladı

Tekirdağ, şehidini son yolculuğuna uğurladı

23 Aralık 2016 16:51

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen El Bab operasyonunda şehit düşen Uzman Çavuş Akın Acar, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Maliye Bakanı Naci Ağbal da katıldı.
El Bab’da şehit düşen Uzman Çavuş Akın Acar için Çorlu ilçesinde Hacı Mehmet Şirikçi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin annesi Hanife Acar, kız kardeşi Hilal Başaran ve yakınları şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Dayısı şehit yeğeninin yerine askere gitmek istedi
Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın tabutu başında gözyaşı döken dayısı, 5’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan’a şehit olan yeğeninin yerine kendisinin askere gitmek istediğini söyledi. Şehidin dayısı komutana, "54 yaşındayım. Tır kullanıyorum, şoförüm. Ama tır kullanırım ama kamyon kullanırım ben de askere gelmek istiyorum. Bizim evladımız burada yatıyor, yerine ben geleyim" dedi.
Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Cuma namazını müteakip Çorlu Müftüsü Adem Gülmek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından omuzlarında taşınarak top arabasına konuldu. Şehit Acar, Çorlu Şehitliği’nde gözyaşları arasında defnedildi.
Çorlulu Uzman Çavuş Akın Acar’ın cenazesine Maliye Bakanı Naci Ağbal, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan, Metin Akgün, Faik Öztrak, Candan Yüceer, Emre Köprülü, 5’inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Gürzsoy, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Aykut Efe, eski Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, askeri erkan, protokol üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile Şehit Uzman Çavuş Akın Acar’ın yakınları ve binlerce vatandaş katıldı.



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