Tekirdağ Şehir Hastanesinde inceleme ve değerlendirme toplantısı

Şehir Hastaneleri Koordinasyon Dairesi Başkanı Sait Çelebi ile İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cengiz Becerir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Atakan Eren, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Dönmez, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Zafer Soykırlı, Tekirdağ Devlet Hastanesi ile Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yetkilileri ve inşaat yetkililerinin katılımıyla Tekirdağ Şehir Hastanesi yerleşkesinde yerinde incelemelerde bulunuldu.

İncelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi konferans salonunda, Tekirdağ Şehir Hastanesi yerinde inceleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve inşaat yetkilileri tarafından hem sahada, hem de Tekirdağ Devlet Hastanesi konferans salonunda genel proje ve tıbbi branşlaşma üzerine istişare çalışmaları yapılarak çeşitli öneriler yapıldı.