Tekirdağ semalarındaki görüntüyü görenler cep telefonuna sarıldı

Tekirdağ’ın Süleymapşa ilçesinde, martı kuşlarının gün doğumu ile oluşturduğu eşsiz manzara görenlere görsel şölen oluşturdu. Tekirdağ semalarında sürü halinde geçiş sağlayan kuşların geçişi izleyen vatandaşların büyük beğenisini topladı. Birçok vatandaş kuşların oluşturduğu manzarayı izlerken kimileri de bu anı cep telefonları ile kaydetti. Çıkardıkları seslerle de vatandaşlara huzur veren martıların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı.

Sabahın erken saatlerinde insanların bakışlarını gökyüzüne çeviren o anlar, vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.