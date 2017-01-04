Tekirdağ tarihinin en büyük yatırımı büyükşehirden

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 450 milyon liralık 45 dev yatırım ile Tekirdağ tarihinin en büyük yatırımını yapıyor. Yatırımların tanıtılacağı ve toplu açılışın gerçekleşeceği organizasyon, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek.

5 Ocak 2017 Perşembe günü Süleymanpaşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 13.00’da gerçekleşecek olan toplu açılış kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (TESKİ) hayata geçirileceği programlar tanıtılacak. Bu kapsamda Toplu Açılış Töreninde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki temel atılmaya hazır proje ve yatırımları, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Binası, Süleymanpaşa İlçesi Su Ürünleri Toptancı Hali, Kapaklı İlçesi Kültür Merkezi, Çorlu İlçesi Bülent Ecevit Parkı, Çerkezköy İlçesi Kavakdere Islahı ve Betonarme Trapez Kanal İnşaatı Yapım İşi, Muratlı İlçesi Sosyo Kültürel Tesis (Cem Evi), Hayrabolu İlçesi Meydan Düzenlemesi ve Meydan Altı Otoparkı Açılışa Hazır Proje ve Yatırımları, Süleymanpaşa İlçesi Sahil 1. ve 2. Etap Park Düzenlemesi, Süleymnanpaşa İlçesi 21 Derslikli Okul, Süleymanpaşa İlçesi Hükümet Caddesi Prestij Yolu, Kapaklı İlçesi 40 Derslikli Okul, Çerkezköy İlçesi 21 Derslikli Okul, Muratlı İlçesi 21 Derslikli Okul, Muratlı İlçesi İnanlı Çeşmesi Piknik Alanı ve Amfi Tiyatro, Hayrabolu İlçesi Kapalı Spor Salonu, Malkara İlçesi Otogar Yapımı, Ergene ve Saray ilçelerinde Ulaş-Saray Grup Yolu, Saray-Ergene-Kapaklı ve Malkara ilçelerinde 30 Kilometre Silindirle Sıkıştırılmış Beton Yol (RCC), Şarköy ilçesi İnönü Caddesi Prestij Yolu, Şarköy ilçesi Mürefte Mahallesi Atatürk Caddesi Prestij Yolu ve İskele Meydan Düzenlemesi, Malkara-Şarköy, Hayrabolu-Süleymanpaşa, ve diğer ilçelerde 345 kilometre Temel Takviyeli Sathi Kaplama Yol ve 11 ilçe genelinde 56 kilometre kent içi sıcak asfalt yol yapımı ile, TESKİ tarafından temel atılmaya hazır proje ve yatırımları, Süleymanpaşa ilçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi, Muratlı ilçesi Balabanlı Mahallesi İlave İçme Suyu ve Kanal İnşaatı Yapım İşi, Malkara ilçesi Elmalı Mahallesi İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı yapım işi, açılışa hazır proje ve yatırımları, Muratlı ilçesi Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi, Hayrabolu ilçesi İlave Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi, Marmara Ereğlisi İlçesi İçme Suyu İsale ve Şebeke Hattı İnşaatı Yapım İşi, Marmara Ereğlisi İlçesi İçme Suyu Arıtma Tesisi Revizyon İnşaatı Yapım İşi, Marmara Eereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi Atıksu Arıtma Tesisi Revizyon İnşaatı Yapım İşi, Malkara ilçesi Sağlamtaş ve Çınarlıdere Mahalleleri İçme Suyu İnşaatı Yapım İşi, Süleymanpaşa ilçesi Karacakılavuz Mahallesi İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatı Yapım İşi, Çorlu ilçesi Kumyol Caddesi İçme Suyu ve 1. Etap Muhtelif Mahalleler Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı Yapım İşi hakkında bilgiler verilecek.



“Halkın ihtiyaçlarını önceliğimiz yaptık”

Göreve gelinen il günden bugüne şehrin ihtiyaçlarına öncelik verildiğini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Yaklaşık 450 milyon liralık 45 dev proje ile halkımızın karşısındayız. Göreve geldiğimiz ilk günden bu güne halkın ihtiyaçlarını önceliğimiz yaptık. Her geçen gün bir önceki günden daha fazla çalışarak, yılmadan, azimle adımlarımızı attık. 11 ilçeyi ihtiyaçlar dahilinde değerlendirdik. Büyükşehir ailesi olarak mesai kavramı gözetmeden şehrimiz için ter döktük. Bugün tüm bu çalışmaların sonucunda projelerimizi vatandaşlarımıza sunmanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da toplu açılış törenimize katılarak bizi onurlandıracak. Tüm Tekirdağlıları 5 Ocak 2017 Perşembe günü Süleymanpaşa Atatürk Spor Salonuna bu sevinci paylaşmaya davet ediyorum” dedi.