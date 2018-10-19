Tekirdağ TSO Başkanı Günay: “Bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız”

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Cengiz Günay, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na destek vererek, “Bu iktisadi mücadelede en ön cephede yer alacağız” dedi.

Tekirdağ TSO Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, Tekirdağ TSO Meclis Başkanı Hakan Şık, Tekirdağ TSO Meclis Başkan Yardımcısı Cavit Yazıcı, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Göksel Karaevli ve Cemil Koçaş, Tekirdağ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Yılmaz Emer, Erhan Tanrıöver, Mithat Saygı, Kemal Küçük, Serdar Gül ve Genel Sekreter İrfan Ekici ortak basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasını yapan Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, “Fiyat istikrarı makro ekonominin durumunu yansıtan en önemli göstergelerden biridir. Türkiye 2002'den sonra mali ve siyasi istikrarla birlikte fiyat istikrarı konusunda da çarpıcı bir iyileşme elde etmiş, enflasyonun tek haneli seviyelere düşmesi sağlanmıştır. Son dönemde döviz kurlarında yaşanan olağandışı hareketlerin de etkisiyle enflasyon oranı yeniden çift hanelere çıkmıştır. Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programı'nı son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. Zira enflasyonla mücadeleyi ne tek başına kamu ne de tek başına özel sektör yapabilir. Sorumluluk ve görev hepimizindir. Enflasyonla mücadele aynı zamanda işsizlikle, yüksek faizle ve artan girdi maliyetleriyle mücadeledir. Türk özel sektörü, devletimizle birlikte topyekûn bir duruş sergileyerek, elini taşın altına koymaktadır. Bu çerçevede TOBB ve odalar-borsalar, her milli konuda olduğu gibi bu konuda da ülke çapında ortak bir dayanışma içindedir. 81 il ve 160 ilçede odalarımız ve borsalarımız enflasyonla mücadeleyi sahiplenmekte ve firmalarımızın en geniş şekilde katılımı için çalışma başlatmaktadır. Bu noktada özellikle vurgulamak isteriz ki bu mücadeleye toplumun tük kesimleri ne kadar güçlü destek olursa etkisi de o kadar büyük olur. Reel sektörden finans sektörüne, kamudan vatandaşlarımıza kadar tüm Türkiye olarak aynı hedefe kenetlenmeliyiz” dedi.

“Bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız”

“Hepimiz tek yürek ve tek ses olursak, enflasyonla mücadelede de netice alacağımıza eminiz” diyen Günay, hem firmaların hem de milletin enflasyonla topyekûn mücadeleye en geniş şekilde katılacaklarına inançlarının tam olduğunu ifade ederek, “Biz de Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz değerli basın mensuplarımız kanalıyla tüm oda üyelerimizin desteğini ve bu kampanyaya katılımlarını rica ediyor ve bekliyoruz. İnanıyoruz ki, Tekirdağ olarak gereken fedakârlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız. Kamu ve özel sektör arasındaki bu güçlü koordinasyon ve istişareyle içinden geçtiğimiz bu zorlu süreci de geride bırakacağız” diye konuştu.