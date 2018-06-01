Tekirdağ Uluslararası 54. Kiraz Festivali başladı

Kiraz Festivali başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi önünde açılışı yapılan festivalde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, cadde boyunca vatandaşları selamladı. Vatandaşlara festivalde iyi eğlenceler dileyen Başkan Albayrak, Kiraz Festivali’nin Tekirdağ’ın en güzel renklerinden biri olduğunu belirterek "Bu sene de vatandaşlarımızı dolu dolu 3 gün bekliyor. Ben bu güzel bahar günlerinde vatandaşlarıma eğlence dolu bir Kiraz Festivali diliyorum" dedi.

Vali Ceylan ve Kaymakam Yurt’a davet ziyareti

Başkan Kadir Albayrak daha sonra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt’u makamında ziyaret etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Albayrak Vali Ceylan ve Kaymakam Yurt’a çiçek ve kiraz takdim ederek festivale davet etti.