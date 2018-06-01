Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 14:59

Tekirdağ Uluslararası 54. Kiraz Festivali başladı

1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Tekirdağ Uluslararası 54.

Tekirdağ Uluslararası 54. Kiraz Festivali başladı

01 Haziran 2018 14:59

Kiraz Festivali başladı.


Süleymanpaşa Belediyesi önünde açılışı yapılan festivalde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, cadde boyunca vatandaşları selamladı. Vatandaşlara festivalde iyi eğlenceler dileyen Başkan Albayrak, Kiraz Festivali’nin Tekirdağ’ın en güzel renklerinden biri olduğunu belirterek "Bu sene de vatandaşlarımızı dolu dolu 3 gün bekliyor. Ben bu güzel bahar günlerinde vatandaşlarıma eğlence dolu bir Kiraz Festivali diliyorum" dedi.



Vali Ceylan ve Kaymakam Yurt’a davet ziyareti


Başkan Kadir Albayrak daha sonra Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ve Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt’u makamında ziyaret etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Albayrak Vali Ceylan ve Kaymakam Yurt’a çiçek ve kiraz takdim ederek festivale davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç